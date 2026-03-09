Садится Солнце Ирана за столбом дыма

Тегеран (Иран). Солнце садится за столбом дыма, поднимающимся после американо-израильского военного удара
Гавана (Куба). Отключение электроэнергии оставило миллионы людей без света в Гаване и остальной части западной Кубы
Бейрут (Ливан). Последствия военной операции Израиля
Бухарест (Румыния). Акция в поддержку военной операции США и Израиля против Ирана
Иерусалим. Евреи-ультраортодоксы празднуют праздник Пурим
Нангархар (Афганистан). Дети-беженцы, покинувшие свои дома из-за войны между Афганистаном и Пакистаном
Лондон (Великобритания). В лучах утреннего солнца в Буши-парке видны силуэты оленей