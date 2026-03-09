USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Садится Солнце Ирана за столбом дыма

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:15 509

Тегеран (Иран). Солнце садится за столбом дыма, поднимающимся после американо-израильского военного удара

Гавана (Куба). Отключение электроэнергии оставило миллионы людей без света в Гаване и остальной части западной Кубы

Бейрут (Ливан). Последствия военной операции Израиля

Бухарест (Румыния). Акция в поддержку военной операции США и Израиля против Ирана

Иерусалим. Евреи-ультраортодоксы празднуют праздник Пурим

Нангархар (Афганистан). Дети-беженцы, покинувшие свои дома из-за войны между Афганистаном и Пакистаном

Лондон (Великобритания). В лучах утреннего солнца в Буши-парке видны силуэты оленей

Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
04:48 360
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема
03:42 984
Садится Солнце Ирана за столбом дыма
Садится Солнце Ирана за столбом дыма объектив haqqin.az
04:15 510
Иранец после бомбежки Тегерана
Иранец после бомбежки Тегерана объектив haqqin.az
04:08 761
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность аналитика по горячим следам
03:03 1347
У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 2831
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 995
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 16290
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться обновлено 03:55
03:55 2653
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 4013
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1313

ЭТО ВАЖНО

Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
04:48 360
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема
03:42 984
Садится Солнце Ирана за столбом дыма
Садится Солнце Ирана за столбом дыма объектив haqqin.az
04:15 510
Иранец после бомбежки Тегерана
Иранец после бомбежки Тегерана объектив haqqin.az
04:08 761
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность аналитика по горячим следам
03:03 1347
У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 2831
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 995
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 16290
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться обновлено 03:55
03:55 2653
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 4013
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться