Салют Моджтабы Хаменеи: ракеты пролетели мимо

Корпус Стражей Исламской Революции выступил с заявлением о новой ракетной атаке, котороый подверг Израиль.
В заявлении указывается успешное проведение 30-го раунда операции "Правдивое обещание-4" в 19-ю ночь священного Рамазана. Новый ракетный обстрел был произведен под руководством Моджтабы Хаменеи.
Как сообщает 9-й израильский канала, "ракетная волна" проведена с использованием "Хорремшехров", "Фаттехов" и "Хейбаров", а также ударных беспилотников. С точки зрения Израиля этот обстрел, проходивший в "два приема", отличался от других интенсивностью, но не результативностью – две ракеты упали в море, еще одна разлетелась на части, и обломки упали в Ришон ле-Ционе и в Лоде. Также известно о нескольких падениях ракетных обломков в незаселенной местности на севере.