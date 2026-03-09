USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Салют Моджтабы Хаменеи: ракеты пролетели мимо

04:25 530

Корпус Стражей Исламской Революции выступил с заявлением о новой ракетной атаке, котороый подверг Израиль.

В заявлении указывается успешное проведение 30-го раунда операции "Правдивое обещание-4" в 19-ю ночь священного Рамазана. Новый ракетный обстрел был произведен под руководством Моджтабы Хаменеи.

Как сообщает 9-й израильский канала, "ракетная волна" проведена с использованием "Хорремшехров", "Фаттехов" и "Хейбаров", а также ударных беспилотников. С точки зрения Израиля этот обстрел, проходивший в "два приема", отличался от других интенсивностью, но не результативностью – две ракеты упали в море, еще одна разлетелась на части, и обломки упали в Ришон ле-Ционе и в Лоде. Также известно о нескольких падениях ракетных обломков в незаселенной местности на севере.

Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
04:48 364
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема
03:42 985
Садится Солнце Ирана за столбом дыма
Садится Солнце Ирана за столбом дыма объектив haqqin.az
04:15 512
Иранец после бомбежки Тегерана
Иранец после бомбежки Тегерана объектив haqqin.az
04:08 762
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность аналитика по горячим следам
03:03 1349
У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 2834
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 995
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 16290
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться обновлено 03:55
03:55 2653
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 4013
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1313

