Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа

Италия рассматривает альтернативные источники природного газа, включая сжиженный (СПГ) из США и трубопроводные поставки из Африки и Азербайджана, чтобы компенсировать потерю катарских поставок, вызванную войной на Ближнем Востоке.
Об этом заявил министр энергетики европейской страны Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянским СМИ.
На прошлой неделе компания QatarEnergy объявила форс‑мажор и в четверг уведомила своего итальянского партнера Edison о том, что не сможет выполнить контрактные обязательства по пяти поставкам СПГ, запланированным на начало апреля.
Тем не менее поиск альтернатив не представляется слишком сложным, поскольку Катар обеспечивает лишь около 9 процентов годового потребления газа в Италии, сказал Пикетто-Фратин изданию Il Messaggero. Комментируя данный вопрос, он указал на несколько вариантов, включая американский СПГ, если тот «будет доступен».
Другой вариант — поставки газа по трубопроводу из Ливии, хотя для реализации этого варианта, по словам министра, «необходимо создать соответствующие технические условия».
Еще дополнительные объемы могут поступить из Мозамбика или Алжира, а также из Азербайджана по трубопроводу TAP, добавил Пикетто-Фратин.