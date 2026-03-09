USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа

Отдел информации
04:48 367

Италия рассматривает альтернативные источники природного газа, включая сжиженный (СПГ) из США и трубопроводные поставки из Африки и Азербайджана, чтобы компенсировать потерю катарских поставок, вызванную войной на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр энергетики европейской страны Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянским СМИ.

На прошлой неделе компания QatarEnergy объявила форс‑мажор и в четверг уведомила своего итальянского партнера Edison о том, что не сможет выполнить контрактные обязательства по пяти поставкам СПГ, запланированным на начало апреля.

Тем не менее поиск альтернатив не представляется слишком сложным, поскольку Катар обеспечивает лишь около 9 процентов годового потребления газа в Италии, сказал Пикетто-Фратин изданию Il Messaggero. Комментируя данный вопрос, он указал на несколько вариантов, включая американский СПГ, если тот «будет доступен».

Другой вариант — поставки газа по трубопроводу из Ливии, хотя для реализации этого варианта, по словам министра, «необходимо создать соответствующие технические условия».

Еще дополнительные объемы могут поступить из Мозамбика или Алжира, а также из Азербайджана по трубопроводу TAP, добавил Пикетто-Фратин.

Читайте по теме

Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
6 мартa 2026, 04:47 9674
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
6 мартa 2026, 04:14 13506
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
5 мартa 2026, 18:34 6866
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
04:48 368
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема
03:42 987
Садится Солнце Ирана за столбом дыма
Садится Солнце Ирана за столбом дыма объектив haqqin.az
04:15 515
Иранец после бомбежки Тегерана
Иранец после бомбежки Тегерана объектив haqqin.az
04:08 763
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность аналитика по горячим следам
03:03 1350
У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 2835
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 995
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 16292
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться обновлено 03:55
03:55 2653
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 4013
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1314

ЭТО ВАЖНО

Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
04:48 368
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема
03:42 987
Садится Солнце Ирана за столбом дыма
Садится Солнце Ирана за столбом дыма объектив haqqin.az
04:15 515
Иранец после бомбежки Тегерана
Иранец после бомбежки Тегерана объектив haqqin.az
04:08 763
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность аналитика по горячим следам
03:03 1350
У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 2835
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 995
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 16292
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться обновлено 03:55
03:55 2653
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 4013
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1314
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться