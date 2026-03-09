Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа

Италия рассматривает альтернативные источники природного газа, включая сжиженный (СПГ) из США и трубопроводные поставки из Африки и Азербайджана, чтобы компенсировать потерю катарских поставок, вызванную войной на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр энергетики европейской страны Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянским СМИ.

На прошлой неделе компания QatarEnergy объявила форс‑мажор и в четверг уведомила своего итальянского партнера Edison о том, что не сможет выполнить контрактные обязательства по пяти поставкам СПГ, запланированным на начало апреля.