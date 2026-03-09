USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Нефть взлетела, рынки рухнули

обновлено 12:18
12:18 2917

Азиатские фондовые рынки снизились на торгах в понедельник, 9 марта, на фоне резкого роста цен на нефть.

Индекс акций Японии Nikkei 225 по итогам торгов 9 марта упал на 5,24%, до 52 707,5 пункта, южнокорейский KOSPI рухнул на 5,96%, до 5251,87 пункта.

Азиатские рынки реагируют на ралли в нефтяных ценах, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке. Ночью 9 марта на открытии торгов котировки сначала превысили $110 за баррель, ближе к утру стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла до $119,5 (впервые с 17 июня 2022 года).

К 10:50 по Баку рост нефтяных котировок замедлился и Brent торгуется в $107-108 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на сырую нефть и продукты ее переработки, в том числе бензин и дизельное топливо, могут достичь исторического максимума, «если в течение марта объемы поставок через Ормузский пролив останутся на низком уровне». Накануне финансового кризиса 2008 года цена на нефть марки Brent достигла $147,5 за баррель

* * * 12:01

Цена на нефть может взлететь до $215 за баррель, об этом пишет The Wall Street Journal.

«Это возможно, если Ормузский пролив надолго останется закрыт для поставок ближневосточной нефти. В таком случае цена с учетом инфляции может приблизиться к историческому максимуму около $215 за баррель», - отмечает газета.

*** 10:00

Министры финансов стран G7 на сегодняшнем экстренном заседании обсудят вопрос распечатывания стратегических нефтяных резервов.

Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что американские официальные лица считают целесообразным высвобождение от 300 до 400 млн баррелей из стратегических нефтяных резервов.

*** 09:10

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 29 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08:12 по бакинскому времени, стоимость нефти достигла $115,33 за баррель, увеличившись на 23,21%.

К 08:16 цена ускорила рост и превысила $117 за баррель впервые с 17 июня 2022 года, поднявшись до $117,16 (+26,4%).

По состоянию на 08:20 нефть торговалась на уровне $118,73 за баррель (+28,09%).

К 08:25 по бакинскому времени рост замедлился, и цена составила $116,36 за баррель (+25,54%).

