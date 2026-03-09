Нефть взлетела, рынки рухнули

Азиатские фондовые рынки снизились на торгах в понедельник, 9 марта, на фоне резкого роста цен на нефть.

Индекс акций Японии Nikkei 225 по итогам торгов 9 марта упал на 5,24%, до 52 707,5 пункта, южнокорейский KOSPI рухнул на 5,96%, до 5251,87 пункта.

Азиатские рынки реагируют на ралли в нефтяных ценах, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке. Ночью 9 марта на открытии торгов котировки сначала превысили $110 за баррель, ближе к утру стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла до $119,5 (впервые с 17 июня 2022 года).

К 10:50 по Баку рост нефтяных котировок замедлился и Brent торгуется в $107-108 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на сырую нефть и продукты ее переработки, в том числе бензин и дизельное топливо, могут достичь исторического максимума, «если в течение марта объемы поставок через Ормузский пролив останутся на низком уровне». Накануне финансового кризиса 2008 года цена на нефть марки Brent достигла $147,5 за баррель