«Хорремшахр» на Израиль

Ракетный залп осуществляется в эти минуты с территории Ирана в направлении Израиля.
В сети публикуют кадры ночных пусков иранских баллистических ракет «Хорремшахр» с кассетной боевой частью по целям на территории Израиля.
March 9, 2026
*** 11:08
Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, сообщает агентство BNA.
Отмечается, что потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены.
«Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании», — сообщили в компании.
Утром 9 марта НПЗ компании Bapco Energies подвергся атаке иранских ракет и беспилотников. Со стороны завода поднимается густой дым, пишет Reuters со ссылкой на очевидца. Поверженное предприятие — самый важный нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, отмечает агентство.
Это крупнейший НПЗ в Бахрейне. Завод перерабатывает около 267 тыс. баррелей нефти в сутки и является ключевым источником топлива для Пятого флота ВМС США.
В то же время в Минздраве Бахрейна в понедельник, 9 марта, сообщили, что число пострадавших в результате удара беспилотников, нанесенного Ираном по территории Бахрейна, возросло до 32.
Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в МВД Бахрейна сообщили, что в результате атаки беспилотников на прибрежный город Ситра пострадали несколько граждан, один из них тяжело, и нанесен ущерб большому количеству домов.
March 9, 2026
*** 10:34
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отреагировали на угрозы ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поступившие из Ирана.
В заявлении министерства отмечается, что звуки, слышимые в различных районах страны, связаны с перехватом баллистических ракет системами ПВО, а также с действиями боевых самолетов против беспилотников и крылатых ракет. Корпус стражей исламской революции Ирана ранее сообщил, что одновременно с избранием в стране нового лидера Моджтабы Хаменеи были нанесены ракетные удары по Израилю и американским военным базам.
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что была предотвращена атака семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацеленная на нефтяное месторождение Шейба на юго-востоке страны.
В заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети американской компании X, отмечается, что с утренних часов были предотвращены семь атак БПЛА на нефтяное месторождение Шейба, расположенное на юго-востоке страны, недалеко от границы с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), и все беспилотники были уничтожены. Также в заявлении говорится, что один беспилотник, перехваченный к востоку от региона Эль-Джауф, также был уничтожен.
В Ираке у аэропорта Эрбиля, где также расположена американская военная база, а также рядом с Генеральным консульством США в Эрбиле произошли четыре атаки с интервалом в пять минут, после чего были слышны последовательные взрывы. После атак, совершенных с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), были задействованы системы противовоздушной обороны.
Одновременно с работой систем ПВО силы безопасности также открыли интенсивный огонь по беспилотникам. С первого дня атак, начатых США и Израилем против Ирана, в Эрбиле ежедневно слышны звуки взрывов. В ночь на 1 марта во время атаки беспилотники поразили аэропорт Эрбиля, после чего в районе произошел взрыв и возник пожар.
*** 09:32
Иран провел первую ракетную атаку на Израиль после назначения новым верховным лидером Моджтабы Хаменеи, сообщил иранский государственный телеканал IRIB.
В публикации также показано изображение снаряда с надписью «К вашим услугам, Сейед Моджтаба».
Атака произошла вскоре после назначения Моджтабы Хаменеи преемником его отца - бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
56-летний Моджтаба Хаменеи — второй сын погибшего лидера Ирана Али Хаменеи. Как пишет Reuters, долгие годы он оставался без официальных постов, однако работа в канцелярии отца позволила ему выстроить прочные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и беспрепятственно занять должность нового высшего руководителя страны. Связи с КСИР дают ему дополнительные рычаги влияния на весь политический и силовой аппарат Ирана.
По словам источников, знакомых с ситуацией, он наращивал влияние за кулисами в качестве «привратника» своего отца. Моджтаба также известен как противник реформ в Иране, отмечает Reuters.