«Хорремшахр» на Израиль

В сети публикуют кадры ночных пусков иранских баллистических ракет «Хорремшахр» с кассетной боевой частью по целям на территории Израиля.

Ракетный залп осуществляется в эти минуты с территории Ирана в направлении Израиля.

*** 11:08

Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, сообщает агентство BNA.

Отмечается, что потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены.

«Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании», — сообщили в компании.

Утром 9 марта НПЗ компании Bapco Energies подвергся атаке иранских ракет и беспилотников. Со стороны завода поднимается густой дым, пишет Reuters со ссылкой на очевидца. Поверженное предприятие — самый важный нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, отмечает агентство.

Это крупнейший НПЗ в Бахрейне. Завод перерабатывает около 267 тыс. баррелей нефти в сутки и является ключевым источником топлива для Пятого флота ВМС США.

В то же время в Минздраве Бахрейна в понедельник, 9 марта, сообщили, что число пострадавших в результате удара беспилотников, нанесенного Ираном по территории Бахрейна, возросло до 32.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в МВД Бахрейна сообщили, что в результате атаки беспилотников на прибрежный город Ситра пострадали несколько граждан, один из них тяжело, и нанесен ущерб большому количеству домов.