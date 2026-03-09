USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху

обновлено 13:14
13:14 3205

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

8 марта корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил в X, что Уиткофф и Кушнер планировали 10 марта встретиться в Израиле с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

*** 09:19

Во вторник, 10 марта, в Израиль прибудут специальный представитель президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, они проведут переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять [Трампа] Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — написал он в соцсети X.

Ранее Трамп сказал, что решение о прекращении операции в Иране будет принимать при участии премьер-министра Израиля. При этом окончательное решение, как отметил президент США, останется за Вашингтоном. Также он выразил уверенность, что продолжение боевых действий Израилем после возможного прекращения американских ударов не потребуется.

США и Израиль достигли договоренности о начале ударов по Ирану 23 февраля в ходе телефонного разговора между Трампом и Нетаньяху, сообщал Axios со ссылкой на источники.

