США бомбят иранские танкеры

*** 14:59

По сообщениям очевидцев, опубликованным в издании Iran International, рано утром в понедельник в нескольких иранских городах произошли взрывы и воздушные налеты.

В юго-западном городе Масджед-Солейман перед рассветом были нанесены удары по районам вблизи базы армейской авиации и недалеко от местного нефтехимического комплекса.

В Ширазе целью нападения стал комплекс предприятий электронной промышленности, при этом свидетель сообщил, что объект подвергался нападениям несколько раз и раньше.

По всей провинции Исфахан нападения произошли в нескольких районах, включая Сепахан-Шахр, Довлатабад, Малек-Шахр, Каве, Шахин-Шахр, Зарин-Шахр, Махмудабад и Наджафабад.

Взрывы также были слышны вблизи крупных промышленных и оборонных объектов, включая металлургический завод «Мобараке» и оборонный завод в Исфахане. Около 16 взрывов было зафиксировано вблизи оборонного промышленного района Ленджан и промышленного комплекса Хафт-Тир. Пострадал также связанный с Корпусом стражей исламской революции университет Амир аль-Моменин в Сепахан-Шахре.

Сообщалось об активности средств противовоздушной обороны и взрывах вблизи военной базы Бакери под Дезфулем на юго-западе Ирана, а также о двух взрывах, слышных к западу от Тебриза на северо-западе.

На юге Ирана очевидцы сообщили о пролете истребителей над Бендер-Аббасом, за которым последовали бомбардировки вблизи городской авиабазы. Также сообщалось о нескольких мощных взрывах в портовом городе Джаск.

В течение ночи в районе Фардис города Караджа в центральном Иране было зафиксировано несколько взрывов. В 15-м районе Тегерана у школы Мофаттех 2 были замечены силы Корпуса стражей исламской революции и «Басидж».

Взрывы также были слышны в городе Годс под Тегераном, а в Такестане было зафиксировано четыре мощных взрыва.

В городе Исфахан был ликвидирован один из ученых, связанный с ядерной программой Ирана.

Заправки иранской столицы перешли на жесткий режим экономии: водителям отпускают не более 10 литров топлива за одну поездку, сообщают местные жители. У АЗС выстроились многокилометровые очереди, время ожидания достигает нескольких часов.

Нормирование стало следствием израильских авиаударов по нефтяным объектам Тегерана в выходные дни. После бомбардировок небо над городом затянуло густым токсичным смогом.