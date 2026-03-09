USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

США бомбят иранские танкеры

видео; обновлено 15:25
15:25 4667

ВМС США нанесли удар по трем иранским судам-танкерам в Персидском заливе.

*** 14:59 

По сообщениям очевидцев, опубликованным в издании Iran International, рано утром в понедельник в нескольких иранских городах произошли взрывы и воздушные налеты.

В юго-западном городе Масджед-Солейман перед рассветом были нанесены удары по районам вблизи базы армейской авиации и недалеко от местного нефтехимического комплекса.

В Ширазе целью нападения стал комплекс предприятий электронной промышленности, при этом свидетель сообщил, что объект подвергался нападениям несколько раз и раньше.

По всей провинции Исфахан нападения произошли в нескольких районах, включая Сепахан-Шахр, Довлатабад, Малек-Шахр, Каве, Шахин-Шахр, Зарин-Шахр, Махмудабад и Наджафабад.

Взрывы также были слышны вблизи крупных промышленных и оборонных объектов, включая металлургический завод «Мобараке» и оборонный завод в Исфахане. Около 16 взрывов было зафиксировано вблизи оборонного промышленного района Ленджан и промышленного комплекса Хафт-Тир. Пострадал также связанный с Корпусом стражей исламской революции университет Амир аль-Моменин в Сепахан-Шахре.

Сообщалось об активности средств противовоздушной обороны и взрывах вблизи военной базы Бакери под Дезфулем на юго-западе Ирана, а также о двух взрывах, слышных к западу от Тебриза на северо-западе.

На юге Ирана очевидцы сообщили о пролете истребителей над Бендер-Аббасом, за которым последовали бомбардировки вблизи городской авиабазы. Также сообщалось о нескольких мощных взрывах в портовом городе Джаск.

В течение ночи в районе Фардис города Караджа в центральном Иране было зафиксировано несколько взрывов. В 15-м районе Тегерана у школы Мофаттех 2 были замечены силы Корпуса стражей исламской революции и «Басидж».

Взрывы также были слышны в городе Годс под Тегераном, а в Такестане было зафиксировано четыре мощных взрыва.

В городе Исфахан был ликвидирован один из ученых, связанный с ядерной программой Ирана.

Заправки иранской столицы перешли на жесткий режим экономии: водителям отпускают не более 10 литров топлива за одну поездку, сообщают местные жители. У АЗС выстроились многокилометровые очереди, время ожидания достигает нескольких часов.

Нормирование стало следствием израильских авиаударов по нефтяным объектам Тегерана в выходные дни. После бомбардировок небо над городом затянуло густым токсичным смогом.

*** 09:50 

ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре иранской армии в нескольких регионах исламской республики. В результате были уничтожены завод по производству ракетных двигателей и несколько пусковых установок дальнобойных баллистических ракет, предназначенных для запуска по территории Израиля и его гражданам.

Одновременно были нанесены удары по военным объектам страны. Среди атакованных целей были: Штаб регионального корпуса, командный центр сил внутренней безопасности в Исфахане, база, используемая КСИР и «Басидж», а также полицейский штаб КСИР.

В целом ВВС Израиля осуществили масштабные атаки в Тегеране, Исфахане, Ширазе, Тебризе, Хормабаде и других городах Ирана.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1070
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 757
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 967
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1656
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1672
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9913
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3208
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6208
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6973
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3294
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4762

