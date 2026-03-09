Мощное землетрясение в Турции

В районе Булдан провинции Денизли в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно было зафиксировано на глубине 7 километров.

Соответствующую информацию опубликовало Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).

По имеющимся данным, сейсмическое явление было зафиксировано в 09:21 по местному времени (в 10:21 по бакинскому).

Отмечается, что землетрясение также ощущалось жителями близлежащих провинций.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.