Мощное землетрясение в Турции

В районе Булдан провинции Денизли в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно было зафиксировано на глубине 7 километров.
Соответствующую информацию опубликовало Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).
По имеющимся данным, сейсмическое явление было зафиксировано в 09:21 по местному времени (в 10:21 по бакинскому).
Отмечается, что землетрясение также ощущалось жителями близлежащих провинций.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.