USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Мощное землетрясение в Турции

10:54 2467

В районе Булдан провинции Денизли в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно было зафиксировано на глубине 7 километров.

Соответствующую информацию опубликовало Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).

По имеющимся данным, сейсмическое явление было зафиксировано в 09:21 по местному времени (в 10:21 по бакинскому). 

Отмечается, что землетрясение также ощущалось жителями близлежащих провинций.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2925
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4580
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6171
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 863
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1968
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2468
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2569
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2360
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2875
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5599
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3039

ЭТО ВАЖНО

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2925
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4580
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6171
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 863
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1968
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2468
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2569
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2360
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2875
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5599
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3039
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться