Азербайджан открыл границу с Ираном

Въезд-выезд через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для всех видов транспортных средств с целью перевозки грузов (в том числе въезд-выезд с транзитной целью) восстанавливается с 9 марта 2026 года с 10:00. Об этом haqqin.az сообщили в Кабинете Министров.

Напомним, в соответствии с решением Кабинета Министров №66 от 5 марта 2026 года въезд-выезд через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для всех видов транспортных средств с целью перевозки грузов (в том числе транзит) был временно приостановлен.