USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Азербайджан открыл границу с Ираном

10:23 3156

Въезд-выезд через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для всех видов транспортных средств с целью перевозки грузов (в том числе въезд-выезд с транзитной целью) восстанавливается с 9 марта 2026 года с 10:00. Об этом haqqin.az сообщили в Кабинете Министров.

Напомним, в соответствии с решением Кабинета Министров №66 от 5 марта 2026 года въезд-выезд через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для всех видов транспортных средств с целью перевозки грузов (в том числе транзит) был временно приостановлен.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2932
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4590
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6173
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 863
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1972
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2475
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2575
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2364
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2877
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5600
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3040

ЭТО ВАЖНО

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2932
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4590
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6173
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 863
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1972
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2475
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2575
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2364
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2877
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5600
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3040
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться