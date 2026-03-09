Драгметаллы дешевеют

На мировых рынках зафиксировано снижение цен на золото и другие драгоценные металлы.

Согласно биржевым данным, на бирже COMEX цена апрельских фьючерсов на золото снизилась на 0,91%, опустившись до 5 111,90 доллара США за унцию.

На спотовом рынке цена золота снизилась на 1,12% и составила 5 113,83 доллара США за унцию.

Снижение наблюдалось и по другим драгоценным металлам. Так, цена серебра уменьшилась на 0,75% — до 83,65 доллара, цена меди снизилась на 0,87% — до 575,65 доллара, а платина подешевела на 0,61% — до 2 138,80 доллара.