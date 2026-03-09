USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Драгметаллы дешевеют

10:25 1348

На мировых рынках зафиксировано снижение цен на золото и другие драгоценные металлы.

Согласно биржевым данным, на бирже COMEX цена апрельских фьючерсов на золото снизилась на 0,91%, опустившись до 5 111,90 доллара США за унцию.

На спотовом рынке цена золота снизилась на 1,12% и составила 5 113,83 доллара США за унцию.

Снижение наблюдалось и по другим драгоценным металлам. Так, цена серебра уменьшилась на 0,75% — до 83,65 доллара, цена меди снизилась на 0,87% — до 575,65 доллара, а платина подешевела на 0,61% — до 2 138,80 доллара.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2933
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4596
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6173
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 863
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1976
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2478
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2577
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2365
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2879
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5600
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3042

ЭТО ВАЖНО

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2933
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4596
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6173
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 863
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1976
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2478
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2577
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2365
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2879
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5600
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться