Трамп недоволен Моджтабой

Ведущий Fox News Брайан Килмид заявил, что поговорил с президентом США после объявления об избрании нового лидера, и тот сказал ему: «Я недоволен». Килмид не предоставил дополнительных подробностей.

*** 10:44

Президент США Дональд Трамп в интервью The Times of Israel фразой «посмотрим, что будет» прокомментировал избрание Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Несколькими часами ранее Трамп заявил телеканалу ABC News, что следующий лидер Ирана «долго не продержится», если не получит одобрения Вашингтона.

«Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них ядерного оружия», — сказал Трамп.

Совет экспертов Ирана 8 марта принял решение назначить на должность верховного лидера Моджтабу Хаменеи — сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в ходе операции США и Израиля против Ирана.