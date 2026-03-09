Названа новая угроза от войны

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что эскалация конфликта в регионе несет прямые риски для глобальной экономики.

По оценке МВФ, если рост цен на нефть на 10% сохранится в течение большей части года, это приведет к увеличению глобальной инфляции на 40 базисных пунктов (0,4%).

«Мы вновь видим, как устойчивость мировой экономики проходит проверку новым конфликтом на Ближнем Востоке. Мой совет директивным органам в этой новой глобальной реальности: думать о немыслимом и быть к нему готовыми», — заявила Георгиева.