Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Названа новая угроза от войны

10:44 1718

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что эскалация конфликта в регионе несет прямые риски для глобальной экономики.

По оценке МВФ, если рост цен на нефть на 10% сохранится в течение большей части года, это приведет к увеличению глобальной инфляции на 40 базисных пунктов (0,4%).

«Мы вновь видим, как устойчивость мировой экономики проходит проверку новым конфликтом на Ближнем Востоке. Мой совет директивным органам в этой новой глобальной реальности: думать о немыслимом и быть к нему готовыми», — заявила Георгиева.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2940
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4608
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6176
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 867
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1982
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2482
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2586
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2372
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2882
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5603
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3048

