Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили

Некоторые иранские духовные лидеры не были осведомлены о заседании Совета экспертов в городе Куме, на котором Моджтаба Хаменеи был назначен новым верховным лидером. Об этом сообщил член Совета аятолла Мохсен Хейдари в эфире государственного телевидения.
По его словам, некоторые члены находились в городе, но не получили уведомления о собрании и поэтому не смогли присутствовать.
Хейдари отметил, что более двух третей из 88 членов присутствовали — это минимальное количество для кворума. Моджтаба Хаменеи получил около 85% голосов.
По данным оппозиционных источников, процесс сопровождался давлением со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отличался непрозрачностью. Некоторые члены Совета также выступали против фактической наследственной передачи власти.
В соцсетях публикуют момент объявления Сейеда Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером исламской республики на площади Ванак в Тегеране.
March 9, 2026
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил на церемонии, что новый лидер способен управлять страной в сложных условиях и призвал сплотиться вокруг него.
По его словам, Ассамблея экспертов избрала нового лидера, несмотря на угрозы взорвать совет.
Вместе с тем сообщалось, что на деле Лариджани выступал против избрания Моджтабы, поддерживая своего брата Садига Лариджани в стремлении стать верховным лидером.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х от имени иранских дипломатов поклялся в верности новому верховному лидеру. Он поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием третьим верховным лидером и заявил, что дипломаты «продолжат защищать интересы и безопасность иранской нации».