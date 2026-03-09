Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили

Некоторые иранские духовные лидеры не были осведомлены о заседании Совета экспертов в городе Куме, на котором Моджтаба Хаменеи был назначен новым верховным лидером. Об этом сообщил член Совета аятолла Мохсен Хейдари в эфире государственного телевидения.

По его словам, некоторые члены находились в городе, но не получили уведомления о собрании и поэтому не смогли присутствовать.

Хейдари отметил, что более двух третей из 88 членов присутствовали — это минимальное количество для кворума. Моджтаба Хаменеи получил около 85% голосов.

По данным оппозиционных источников, процесс сопровождался давлением со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отличался непрозрачностью. Некоторые члены Совета также выступали против фактической наследственной передачи власти.