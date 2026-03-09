USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили

видео; обновлено 11:39
11:39 2588

Некоторые иранские духовные лидеры не были осведомлены о заседании Совета экспертов в городе Куме, на котором Моджтаба Хаменеи был назначен новым верховным лидером. Об этом сообщил член Совета аятолла Мохсен Хейдари в эфире государственного телевидения.

По его словам, некоторые члены находились в городе, но не получили уведомления о собрании и поэтому не смогли присутствовать.

Хейдари отметил, что более двух третей из 88 членов присутствовали — это минимальное количество для кворума. Моджтаба Хаменеи получил около 85% голосов.

По данным оппозиционных источников, процесс сопровождался давлением со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отличался непрозрачностью. Некоторые члены Совета также выступали против фактической наследственной передачи власти.

*** 10:53

В соцсетях публикуют момент объявления Сейеда Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером исламской республики на площади Ванак в Тегеране.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил на церемонии, что новый лидер способен управлять страной в сложных условиях и призвал сплотиться вокруг него.

По его словам, Ассамблея экспертов избрала нового лидера, несмотря на угрозы взорвать совет.

Вместе с тем сообщалось, что на деле Лариджани выступал против избрания Моджтабы, поддерживая своего брата Садига Лариджани в стремлении стать верховным лидером.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х от имени иранских дипломатов поклялся в верности новому верховному лидеру. Он поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием третьим верховным лидером и заявил, что дипломаты «продолжат защищать интересы и безопасность иранской нации».

