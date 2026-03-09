USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

В Дубае массово отдают питомцев на усыпление

11:19

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке спровоцировала кризис в Объединенных Арабских Эмиратах. Спасаясь от угрозы войны, многие иностранцы и местные жители срочно покидают Дубай, однако их домашние любимцы становятся жертвами этой паники. Об этом пишет Metro.

Ветеринарные клиники Дубая сообщают о резком скачке обращений по поводу эвтаназии домашних любимцев. Представители местной службы передержки животных The Barking Lot отмечают, что владельцы предпринимают такие радикальные шаги исключительно из соображений собственного удобства.

«Некоторые ветеринары подтвердили, что владельцы приходят усыплять абсолютно здоровых питомцев, поскольку просто не хотят брать на себя финансовые расходы на их переезд или тратить время на оформление соответствующих документов», — отмечают волонтеры. 

В то же время организации, занимающиеся спасением и пристройкой животных, такие как K9 Friends Dubai, переполнены.

По словам владелицы приюта Адити Гури, центры получили сотни сообщений о брошенных животных, из-за чего оказались на грани коллапса и физически не в состоянии обеспечить уход за всеми спасенными.

Социальные сети ОАЭ переполнены кадрами собак, которых владельцы просто привязали к фонарным столбам без пищи и воды, спасаясь бегством.

Зафиксированы случаи, когда котят оставляют в картонных коробках под воротами приютов.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2946
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4616
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6177
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 870
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1985
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2486
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2591
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2374
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2886
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5604
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3051

