В Дубае массово отдают питомцев на усыпление

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке спровоцировала кризис в Объединенных Арабских Эмиратах. Спасаясь от угрозы войны, многие иностранцы и местные жители срочно покидают Дубай, однако их домашние любимцы становятся жертвами этой паники. Об этом пишет Metro.

Ветеринарные клиники Дубая сообщают о резком скачке обращений по поводу эвтаназии домашних любимцев. Представители местной службы передержки животных The Barking Lot отмечают, что владельцы предпринимают такие радикальные шаги исключительно из соображений собственного удобства.

«Некоторые ветеринары подтвердили, что владельцы приходят усыплять абсолютно здоровых питомцев, поскольку просто не хотят брать на себя финансовые расходы на их переезд или тратить время на оформление соответствующих документов», — отмечают волонтеры.

В то же время организации, занимающиеся спасением и пристройкой животных, такие как K9 Friends Dubai, переполнены.

По словам владелицы приюта Адити Гури, центры получили сотни сообщений о брошенных животных, из-за чего оказались на грани коллапса и физически не в состоянии обеспечить уход за всеми спасенными.

Социальные сети ОАЭ переполнены кадрами собак, которых владельцы просто привязали к фонарным столбам без пищи и воды, спасаясь бегством.

Зафиксированы случаи, когда котят оставляют в картонных коробках под воротами приютов.