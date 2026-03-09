USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Азиатские рынки обвалились

11:32 835

Ведущие фондовые площадки Азии закрыли торги понедельника глубоким минусом на фоне опасений разрастания ближневосточного конфликта и неконтролируемого роста цен на энергоносители.

Токийский Nikkei рухнул на 7%, что аналитики называют экстремальным показателем для столь крупного рынка. Южнокорейский KOSPI потерял 8% на фоне новостей о том, что Сеул впервые за 30 лет готовится ввести потолок цен на топливо, чтобы сдержать инфляцию и поддержать промышленность.

В зоне риска оказались крупнейшие промышленные державы региона — Япония и Южная Корея, критически зависимые от импорта нефти.

Опасения инвесторов не смогли развеять даже заявления Белого дома о том, что нынешний скачок цен является «краткосрочным шоком». Все ключевые индексы региона завершили день в «красной зоне».

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2955
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4624
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6177
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 875
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1990
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2491
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2597
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2377
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2889
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5605
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3055

