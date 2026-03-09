Азиатские рынки обвалились

Ведущие фондовые площадки Азии закрыли торги понедельника глубоким минусом на фоне опасений разрастания ближневосточного конфликта и неконтролируемого роста цен на энергоносители.

Токийский Nikkei рухнул на 7%, что аналитики называют экстремальным показателем для столь крупного рынка. Южнокорейский KOSPI потерял 8% на фоне новостей о том, что Сеул впервые за 30 лет готовится ввести потолок цен на топливо, чтобы сдержать инфляцию и поддержать промышленность.

В зоне риска оказались крупнейшие промышленные державы региона — Япония и Южная Корея, критически зависимые от импорта нефти.

Опасения инвесторов не смогли развеять даже заявления Белого дома о том, что нынешний скачок цен является «краткосрочным шоком». Все ключевые индексы региона завершили день в «красной зоне».