Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Эвакуация из Ирана через Азербайджан

11:44 585

В период с 08:00 28 февраля до 07:00 9 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 1 918 человек. Из них 314 - граждане Азербайджана.

Среди эвакуированных в Азербайджан 541 гражданин Китая, 290 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, по 26 - Испании и Ирана, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, по 13 - Грузии и Венгрии, 12 - Узбекистана, по 10 - Болгарии, Демократической Республики Конго и Нигерии, по 8 - Бразилии, Великобритании и Казахстана, 7 - Беларуси, по 6 - ОАЭ, Словакии, Канады и Бельгии, по 5 - Сербии, Афганистана, Чехии, Швейцарии, Австрии и Румынии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Кувейта и Бангладеш, по 3 - Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Судана, Индии, Кипра, Словении и Швеции, Польши, Австралии, Туниса, Южной Африки, Мальдив, по 1 - Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и США.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2958
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4628
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6178
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 875
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1992
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2495
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2601
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2378
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2890
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5607
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3056

