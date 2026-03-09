Немецкое оружие захватывает мир

Отмечается, что за последние 5 лет Германия поднялась с 5-го на 4-е место в рейтинге важнейших экспортеров тяжелого вооружения, обогнав Китай.

Германия значительно увеличила экспорт вооружения, обогнав Китай и заняв четвертое место в мире, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет Spiegel.

В период с 2021 по 2025 год на Германию приходилось 5,7% мирового экспорта оружия. Поставки немецкого оружия выросли на 15% по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год.

SIPRI отмечает, что почти четверть поставок из Германии (24%) поступили в Украину как военная помощь.

41% поставок немецкого тяжелого вооружения был в Европу, а 33% – на Ближний Восток.

Импорт тяжелого вооружения в Германию также резко вырос, более чем в десять раз по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год (на 914%).

SIPRI определяет «тяжелое вооружение» как военное оборудование, которое больше стрелкового оружия и боеприпасов, включая боевые самолеты, дроны, военные вертолеты, корабли, танки и артиллерийские системы.

Среди европейских союзников Германии также особенно резко увеличили экспорт оружия Польша и Италия. Италия сейчас является шестым по величине экспортером оружия в мире.

Причиной этого, по данным SIPRI, является война в Украине, сомнения относительно лояльности США к НАТО и значительное увеличение военных расходов многих европейских стран.