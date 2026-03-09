USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Немецкое оружие захватывает мир

11:53 854

Германия значительно увеличила экспорт вооружения, обогнав Китай и заняв четвертое место в мире, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет Spiegel.

Отмечается, что за последние 5 лет Германия поднялась с 5-го на 4-е место в рейтинге важнейших экспортеров тяжелого вооружения, обогнав Китай.

В период с 2021 по 2025 год на Германию приходилось 5,7% мирового экспорта оружия. Поставки немецкого оружия выросли на 15% по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год.

SIPRI отмечает, что почти четверть поставок из Германии (24%) поступили в Украину как военная помощь.

41% поставок немецкого тяжелого вооружения был в Европу, а 33% – на Ближний Восток.

Импорт тяжелого вооружения в Германию также резко вырос, более чем в десять раз по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год (на 914%).

SIPRI определяет «тяжелое вооружение» как военное оборудование, которое больше стрелкового оружия и боеприпасов, включая боевые самолеты, дроны, военные вертолеты, корабли, танки и артиллерийские системы. 

Среди европейских союзников Германии также особенно резко увеличили экспорт оружия Польша и Италия. Италия сейчас является шестым по величине экспортером оружия в мире.

Причиной этого, по данным SIPRI, является война в Украине, сомнения относительно лояльности США к НАТО и значительное увеличение военных расходов многих европейских стран.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2963
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4637
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6180
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 876
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1998
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2497
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2607
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2381
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2894
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5607
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3060

ЭТО ВАЖНО

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2963
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4637
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6180
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 876
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 1998
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2497
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2607
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2381
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2894
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5607
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться