Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

AZAL восстанавливает прямые рейсы в Нахчыван

12:00 419

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван.

Расписание рейсов AZAL на 9 марта 2026 года по маршруту Баку–Нахчыван–Баку:

РейсВылет из БакуВылет из Нахчывана
J2 2251 / 2252 18:00 20:00
J2 2253 / 2254 19:00 21:00
J2 2255 / 2256 20:00 22:00
J2 2257 / 2258 21:00 23:00

Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывана будут выполняться в штатном режиме (по традиционному расписанию).

AZAL продолжает внимательно отслеживать ситуацию и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.

Если возникнут дополнительные вопросы, можно обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected]

Нефть взлетела, рынки рухнули
12:18 2965
«Хорремшахр» на Израиль
12:19 4640
А куда исчезли хуситы?
04:37 6180
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 877
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 2001
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2500
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
11:39 2610
Трамп недоволен Моджтабой
11:23 2384
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2894
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
03:42 5607
Израиль утюжит иранские войска
