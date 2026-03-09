AZAL восстанавливает прямые рейсы в Нахчыван

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван.
Расписание рейсов AZAL на 9 марта 2026 года по маршруту Баку–Нахчыван–Баку:
|Рейс
|Вылет из Баку
|Вылет из Нахчывана
|J2 2251 / 2252
|18:00
|20:00
|J2 2253 / 2254
|19:00
|21:00
|J2 2255 / 2256
|20:00
|22:00
|J2 2257 / 2258
|21:00
|23:00
Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывана будут выполняться в штатном режиме (по традиционному расписанию).
AZAL продолжает внимательно отслеживать ситуацию и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.
Если возникнут дополнительные вопросы, можно обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected]