AZAL восстанавливает прямые рейсы в Нахчыван

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван.

Расписание рейсов AZAL на 9 марта 2026 года по маршруту Баку–Нахчыван–Баку:

Рейс Вылет из Баку Вылет из Нахчывана J2 2251 / 2252 18:00 20:00 J2 2253 / 2254 19:00 21:00 J2 2255 / 2256 20:00 22:00 J2 2257 / 2258 21:00 23:00

Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывана будут выполняться в штатном режиме (по традиционному расписанию).

AZAL продолжает внимательно отслеживать ситуацию и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.

Если возникнут дополнительные вопросы, можно обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected]