Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Трамп не хочет пугать Азию

Вloomberg
12:10

В понедельник, 9 марта, стартовали ежегодные весенние маневры Freedom Shield («Щит свободы»), однако их масштаб оказался существенно меньше прошлогоднего. Об этом сообщает Вloomberg.

Учения стартовали 9 марта и продлятся до 19 марта.

При этом, по данным журналистов, количество полевых тренировок было уменьшено более чем вдвое - до 22 по сравнению с 51 в прошлом году. Это произошло на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Азию и уже вызвало волну дискуссий об изменении стратегии Вашингтона в регионе.

Таким образом, в этом году союзники (США – ред.) продемонстрировали сдержанность, которая контрастирует с активностью прошлых лет. При этом в Министерстве обороны Южной Кореи настаивают, что учения проходят по плану, а полевые учения просто будут «равномерно распределены в течение года».

По данным американских военных, учения направлены на улучшение оперативной совместимости между союзниками, усиление совместной обороны и повышение боевой готовности.

В то же время данные маневры уже традиционно вызывают резкую критику со стороны Северной Кореи, которая давно называет их подготовкой к возможному вторжению.

Отмечается, что учения проходят в тревожной атмосфере.

Местные СМИ сообщают о возможной передислокации американских ресурсов - в частности систем ПВО Patriot - с Корейского полуострова в зону конфликта США с Ираном. Командование Вооруженных сил США в Корее (USFK) отказалось подтверждать эти данные, ссылаясь на секретность, однако заверило, что поддерживает «готовое к действиям присутствие» в регионе.

«Вооруженные силы США в Корее по-прежнему сосредоточены на поддержке сильного, готового и боеспособного присутствия сил на Корейском полуострове», - говорится в заявлении.

Главным фактором сдержанности военных аналитики считают подготовку к большому азиатскому турне Дональда Трампа.

Так, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отметим, что сокращение учений совпало с попытками южнокорейского президента Ли Дже Мена наладить диалог с КНДР.

Вот только Ким Чен Ын назвал мирные инициативы Сеула «неуклюжим обманом». При этом Северная Корея подтвердила намерение и в дальнейшем развивать свою ядерную программу, несмотря на любые дипломатические шаги соседей.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули
12:18
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль
12:19
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы?
04:37
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
11:39
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой
11:23
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
03:42
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска
09:50

