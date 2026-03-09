Трамп не хочет пугать Азию

В понедельник, 9 марта, стартовали ежегодные весенние маневры Freedom Shield («Щит свободы»), однако их масштаб оказался существенно меньше прошлогоднего. Об этом сообщает Вloomberg.

При этом, по данным журналистов, количество полевых тренировок было уменьшено более чем вдвое - до 22 по сравнению с 51 в прошлом году. Это произошло на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Азию и уже вызвало волну дискуссий об изменении стратегии Вашингтона в регионе.

Таким образом, в этом году союзники (США – ред.) продемонстрировали сдержанность, которая контрастирует с активностью прошлых лет. При этом в Министерстве обороны Южной Кореи настаивают, что учения проходят по плану, а полевые учения просто будут «равномерно распределены в течение года».

По данным американских военных, учения направлены на улучшение оперативной совместимости между союзниками, усиление совместной обороны и повышение боевой готовности.

В то же время данные маневры уже традиционно вызывают резкую критику со стороны Северной Кореи, которая давно называет их подготовкой к возможному вторжению.

Отмечается, что учения проходят в тревожной атмосфере.

Местные СМИ сообщают о возможной передислокации американских ресурсов - в частности систем ПВО Patriot - с Корейского полуострова в зону конфликта США с Ираном. Командование Вооруженных сил США в Корее (USFK) отказалось подтверждать эти данные, ссылаясь на секретность, однако заверило, что поддерживает «готовое к действиям присутствие» в регионе.

«Вооруженные силы США в Корее по-прежнему сосредоточены на поддержке сильного, готового и боеспособного присутствия сил на Корейском полуострове», - говорится в заявлении.

Главным фактором сдержанности военных аналитики считают подготовку к большому азиатскому турне Дональда Трампа.

Так, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отметим, что сокращение учений совпало с попытками южнокорейского президента Ли Дже Мена наладить диалог с КНДР.

Вот только Ким Чен Ын назвал мирные инициативы Сеула «неуклюжим обманом». При этом Северная Корея подтвердила намерение и в дальнейшем развивать свою ядерную программу, несмотря на любые дипломатические шаги соседей.