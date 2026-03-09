USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Эрдоган и Путин обсудят Ближний Восток

12:14 220

Турция ожидает телефонных переговоров между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным по вопросам стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента.

«Переговоры возможны. Точных сроков пока нет, но существует вероятность, что они состоятся в ближайшее время», — сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обозначил, что внешнеполитические усилия Анкары в отношении Ирана нацелены на достижение мирного соглашения и стабилизацию обстановки.

Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 2972
«Хорремшахр» на Израиль
«Хорремшахр» на Израиль видео; обновлено 12:19
12:19 4648
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6180
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
Турецкие F-16 и системы ПВО уже на Северном Кипре
11:27 880
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 2005
Мощное землетрясение в Турции
Мощное землетрясение в Турции
10:54 2504
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили
Аятолла Хайдари: Хаменеи еле протащили видео; обновлено 11:39
11:39 2616
Трамп недоволен Моджтабой
Трамп недоволен Моджтабой обновлено 11:23
11:23 2387
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
Зеленский отправил войска на помощь Трампу
10:07 2898
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема; все еще актуально
03:42 5607
Израиль утюжит иранские войска
Израиль утюжит иранские войска видео
09:50 3064

