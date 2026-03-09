Эрдоган и Путин обсудят Ближний Восток

Турция ожидает телефонных переговоров между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным по вопросам стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента.

«Переговоры возможны. Точных сроков пока нет, но существует вероятность, что они состоятся в ближайшее время», — сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обозначил, что внешнеполитические усилия Анкары в отношении Ирана нацелены на достижение мирного соглашения и стабилизацию обстановки.