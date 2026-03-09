USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Бывшего топ-менеджера «Калашникова» обвинили в мошенничестве

В Москве арестовали бывшего замдиректора по закупкам и логистике концерна «Калашников» по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС.

По версии следствия, речь идет о срыве контрактов на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ. Обвинение считает, что преступление было совершено организованной группой. 

Ранее была арестована коллега обвиняемого Ксения Гращенкова, экс-директор по закупкам и логистике концерна. Ей инкриминируют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Обоим бывшим топ-менеджерам грозит до 10 лет колонии.

