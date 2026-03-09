Мощная бомбежка Бейрута

Израильская атака по Бейруту попала в прямой эфир одного из местных телеканалов. В результате израильских ударов по югу Ливана погибли двое медиков, сообщил Минздрав Ливана. pic.twitter.com/2LUDNlikiX — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 9, 2026 pic.twitter.com/o5hDU6YnG3 — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 9, 2026

*** 14:43 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд с целью ликвидации вооруженных боевиков и военных объектов «Хезболлы» в этом районе, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник. Ранее армейская пресс-служба заявила, что подразделения ЦАХАЛ проводят ограниченную целенаправленную наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. По словам официального представителя армии Надав Шошани, речь идет не о начале большой наземной операции, а об ограниченном рейде.

* * * 13:48 ЦАХАЛ заявил, что сейчас в Ливане для обнаружения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана действуют наземные войска. До их ввода по территории наносились ракетные удары. Также израильские СМИ сообщают, что в результате атаки на южный Ливан взорвался автомобиль. pic.twitter.com/o60yLVLpbQ — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 9, 2026

* * * 13:23 Израиль ударил по российскому культурному центру в городе Набатия в Ливане. Авиаудар почти полностью разрушил здание, сообщают российские СМИ. pic.twitter.com/fqjKDkXf0G — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 9, 2026