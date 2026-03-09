USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Мощная бомбежка Бейрута

видео; обновлено 15:20
15:20 3654

Израильская атака по Бейруту попала в прямой эфир одного из местных телеканалов.

В результате израильских ударов по югу Ливана погибли двое медиков, сообщил Минздрав Ливана.

*** 14:43

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд с целью ликвидации вооруженных боевиков и военных объектов «Хезболлы» в этом районе, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

Ранее армейская пресс-служба заявила, что подразделения ЦАХАЛ проводят ограниченную целенаправленную наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. По словам официального представителя армии Надав Шошани, речь идет не о начале большой наземной операции, а об ограниченном рейде.

* * * 13:48

ЦАХАЛ заявил, что сейчас в Ливане для обнаружения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана действуют наземные войска. До их ввода по территории наносились ракетные удары.

Также израильские СМИ сообщают, что в результате атаки на южный Ливан взорвался автомобиль.

* * * 13:23 

Израиль ударил по российскому культурному центру в городе Набатия в Ливане. Авиаудар почти полностью разрушил здание, сообщают российские СМИ.

* * * 13:01 

Самолеты израильских ВВС совершили с утра налеты на южные кварталы ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.

«(Израильская) авиация нанесла удары по нескольким зданиям в районах Шиях и Сан-Терез, где размещаются офисы кредитно-финансовой ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан», связанной с «Хезболла», - указал собеседник агентства.

Он отметил, что их жители заранее эвакуировались из своих домов после поступившего к ним предупреждения от израильской армии.

Вслед за предупреждением Израиль нанес удары по району Дахия в южной части Бейрута.

