Мощная бомбежка Бейрута

Израильская атака по Бейруту попала в прямой эфир одного из местных телеканалов.
В результате израильских ударов по югу Ливана погибли двое медиков, сообщил Минздрав Ливана.
March 9, 2026
*** 14:43
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд с целью ликвидации вооруженных боевиков и военных объектов «Хезболлы» в этом районе, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.
Ранее армейская пресс-служба заявила, что подразделения ЦАХАЛ проводят ограниченную целенаправленную наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. По словам официального представителя армии Надав Шошани, речь идет не о начале большой наземной операции, а об ограниченном рейде.
* * * 13:48
ЦАХАЛ заявил, что сейчас в Ливане для обнаружения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана действуют наземные войска. До их ввода по территории наносились ракетные удары.
Также израильские СМИ сообщают, что в результате атаки на южный Ливан взорвался автомобиль.
* * * 13:23
Израиль ударил по российскому культурному центру в городе Набатия в Ливане. Авиаудар почти полностью разрушил здание, сообщают российские СМИ.
* * * 13:01
Самолеты израильских ВВС совершили с утра налеты на южные кварталы ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.
«(Израильская) авиация нанесла удары по нескольким зданиям в районах Шиях и Сан-Терез, где размещаются офисы кредитно-финансовой ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан», связанной с «Хезболла», - указал собеседник агентства.
Он отметил, что их жители заранее эвакуировались из своих домов после поступившего к ним предупреждения от израильской армии.
Вслед за предупреждением Израиль нанес удары по району Дахия в южной части Бейрута.
