Газ в Европе побил новый рекорд

Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года.

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или 68,635 евро за МВт.ч. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года.

С начала дня рост котировок составил 30%.

Рост цен на газ в Европе начался с 28 февраля в связи с совместной операцией США и Израиля против Ирана.