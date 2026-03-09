USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Газ в Европе побил новый рекорд

13:06 1356

Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года.

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или 68,635 евро за МВт.ч. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года.

С начала дня рост котировок составил 30%.

Рост цен на газ в Европе начался с 28 февраля в связи с совместной операцией США и Израиля против Ирана.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1077
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 762
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 974
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1660
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1676
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9917
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3214
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6210
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6973
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3297
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4766

