Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое

Накануне иранский режим, наконец, объявил имя нового верховного лидера. Как и ожидалось, место своего отца, погибшего под израильскими бомбардировками, занял 56‑летний Моджтаба Хаменеи. Первые сообщения об его избрании появились еще несколько дней назад в оппозиционном издании Iran International. Однако официальное оглашение решения было отложено из‑за сопротивления части членов Совета экспертов, который выбирает духовного лидера. Итак, человек, который многие годы был одним из самых влиятельных неформальных игроков в иранском правительстве и играл важную роль в ядре власти, теперь официально сменил своего отца. Неизвестно, как долго Моджтаба Хаменеи сможет удержаться на посту, поскольку разведки Израиля и США уже пытаются установить его местонахождение и готовят для него судьбу отца. С другой стороны, передача власти по наследственному принципу противоречит идеологии исламской революции: в иранской элите наверняка найдутся те, кто не смирится с лидерством Моджтабы.

Моджтаба Хаменеи никогда не занимал официальных должностей в правительстве или управленческой структуре исламской республики. Он не был ни министром, ни депутатом, ни командиром в структуре Корпуса стражей исламской революции. Однако западные СМИ описывали его как «жесткого», «закулисное связующее звено власти» и «одну из самых влиятельных фигур в правящем духовенстве». Иными словами, как человека, который, несмотря на крайне ограниченное публичное присутствие, влиял на процесс принятия решений через ближайшее окружение верховного лидера. В дипломатической телеграмме США 2007 года, впоследствии просочившейся в прессу, трое иранских источников назвали Моджтабу Хаменеи «путем доступа» к Али Хаменеи. В аналитической литературе он символизировал своего рода «брокера влияния»: фигуру без официальной подписи, но с набором «ключей» в руках — ключей, открывающих доступ к лидеру, замков координации между силовыми и охранными структурами, а также каналов передачи сообщений в критические моменты. Аналитики отмечают, что в исламской республике канцелярия верховного лидера постепенно превратилась из личного офиса и дома в полноценный государственный институт. Этот институт приобрел самостоятельный вес в системе власти наряду с Советом стражей конституции, КСИР, судебной системой и сетью экономических фондов.

Контроль над «доступом» к лидеру в данной структуре стал самостоятельным инструментом власти: исход ключевых решений нередко определяло то, кто, когда и с какой повесткой мог встретиться с Али Хаменеи. Сообщается, что Моджтаба Хаменеи играл заметную роль в управлении этим доступом и закулисной координацией. Практически все достоверные сведения о нем объединяет одно: тесные, глубокие и давние связи с Корпусом стражей исламской революции, особенно с его силовыми подразделениями. За два десятилетия он выстроил прочные отношения с командирами КСИР и подразделений Корпуса. Эта связь значительно усилила влияние Моджтабы в политических и силовых структурах страны. Когда Министерство финансов США ввело против него санкции в 2019 году, то заявило, что Али Хаменеи делегировал часть своих полномочий Моджтабе и что тот действует «от имени лидера». В официальном тексте упоминалось о его сотрудничестве с командованием КСИР и «Басидж» в продвижении «региональных дестабилизирующих целей и внутренних репрессивных задач». В аналитическом отчете исследовательского центра Фонд защиты демократий также подчеркивалось, что Моджтаба Хаменеи, наряду с несколькими другими лицами, был представлен Минфином США как часть «теневой сети» из «ближнего круга» лидера — сети, отвечавшей за разработку и реализацию значительной части политики в сфере безопасности.

Моджтаба был не только ключевой фигурой, неформально получившей часть полномочий отца и управлявшей клептократическим и теократическим режимом, но и человеком, контролировавшим многомиллиардные активы правящей семьи. Государственные СМИ Ирана всегда изображали верховного лидера и его семью как людей, ведущих аскетичный и благочестивый образ жизни. На деле же Хаменеи и его семья владели миллиардами долларов активов, банковских счетов и инвестиционных портфелей на «враждебном» Западе, который они публично осуждали, подобно другим ближневосточным автократам. Управлением этого состояния занимался наследник верховного лидера. По данным расследования, проведенного год назад Bloomberg, Моджтаба Хаменеи контролирует разветвленную инвестиционную империю, охватывающую Европу, Ближний Восток и офшорные юрисдикции. На обсаженной деревьями улице на севере Лондона, известной как «Аллея миллиардеров», за высокими живыми изгородями и затемненными воротами стоят несколько в основном пустующих особняков. Пока мимо идут школьники, частные охранники на темных внедорожниках патрулируют район. За фасадами этих роскошных домов на Бишопс-авеню скрывается сеть активов, тянущаяся от Тегерана до Дубая и Франкфурта. Через цепочку подставных компаний собственность в конечном счете ведет к одному из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке — Моджтабе Хаменеи.

Источники утверждают, что хотя Хаменеи-младший избегает оформления активов на свое имя, он лично участвовал в ряде сделок, некоторые из которых относятся как минимум к 2011 году. По их словам, его финансовая сеть «охватывает все» — от судоходных операций в Персидском заливе до швейцарских банковских счетов и элитной британской недвижимости стоимостью свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (138 миллионов долларов). В совокупности данная структура позволила Хаменеи направлять на западные рынки миллиарды долларов, несмотря на санкции США, введенные против него в 2019 году. В эту сеть входит элитная недвижимость — один из домов был куплен в 2014 году за 33,7 миллиона фунтов стерлингов — в самых престижных районах Лондона, вилла в районе, известном как «Беверли-Хиллз Дубая», а также высококлассные европейские отели от Франкфурта до Майорки. Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, и источникам, знакомым с ситуацией, средства для этих сделок переводились через счета в банках Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна и ОАЭ. Основной источник денег — продажа иранской нефти. Ни один из документов не указывает активы напрямую на имя Хаменеи. Большинство покупок оформлено на иранского бизнесмена Али Ансари, в отношении которого Великобритания ввела санкции. «Моджтаба владеет крупными долями или фактически контролирует различные структуры в Иране и за его пределами, — говорит Фарзин Надими, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, изучавший финансовую империю семьи Хаменеи. - Если проследить его финансовую сеть, станет ясно, что Али Ансари — ключевой держатель активов. Это делает Ансари одним из самых влиятельных олигархов в стране».

В прошлом году британские власти назвали 57‑летнего строительного магната Али Ансари «коррумпированным иранским банкиром и бизнесменом», введя против него санкции за «финансовую поддержку» деятельности КСИР. При этом Ансари по‑прежнему не находится под ограничениями ЕС или США. Выходец из рабочей семьи на северо‑западе от Тегерана, Ансари стал публичным лицом обширной внутренней бизнес‑империи, включающей роскошный торговый центр Iran Mall, крупные оптовые рынки и недавно закрытый частный Ayandeh Bank. Это сделало его одной из самых заметных фигур частного сектора в исламской республике. По словам двух источников, Ансари неоднократно встречался с Хаменеи в доме в престижном тегеранском районе Зафарание и использовал офис Ayandeh для проведения конфиденциальных переговоров. По мере расширения его внутренней империи росла и роль Ансари как зарубежного финансового посредника Моджтабы Хаменеи. Он налаживал банковские связи по всей Европе и направлял доходы от экспорта нефти через сложную сеть компаний в ОАЭ. Значительная часть средств проходила через иностранные фирмы, такие как зарегистрированная в Сент‑Китсе и Невисе Ziba Leisure Ltd., базирующиеся на острове Мэн Birch Ventures Ltd. и A&A Leisure Ltd., а также эмиратские компании Midas Oil Industries FZC и Midas Oil Trading DMCC.

Официально добытую в Иране нефть продает государственная Национальная иранская нефтяная компания. Однако, по словам американских чиновников и людей, знакомых с отраслью, санкции вынудили значительную часть торговли уйти в тень — в сеть непрозрачных схем с участием подставных фирм, посредников и неформальных трейдеров. Важную роль в контроле над этими каналами играют элиты, связанные с верховным лидером и КСИР, включая Моджтабу Хаменеи. В одном из эпизодов, согласно сообщениям SWIFT, с которыми ознакомилось Bloomberg, для переводов через Abu Dhabi Islamic Bank PJSC в пользу компании Ziba Leisure использовалась фирма‑посредник из ОАЭ. Документы показывают, что Ziba Leisure была зарегистрирована в 2014 году, а среди ее директоров значились Али Ансари и Морис Машали — гражданин Великобритании иранского происхождения. Следует отметить, что прозвище «Машали» в народе приписывали самому аятолле Хаменеи: во время протестов в Иране звучали лозунги «Смерть Машали!» Как пишет Bloomberg, в 2016 году Ансари получил кипрский паспорт, что позволило ему открывать новые банковские счета и компании в Европе. По словам источников, это также помогло скрыть его связи с Ираном. Позднее власти Кипра обсуждали возможность лишения его гражданства на фоне растущего внимания к его отношениям с КСИР и Моджтабой Хаменеи.

Верховный лидер Ирана возглавлял одну из самых богатых структур страны — организацию SETAD (Исполнение приказа имама Хомейни), созданную после революции путем конфискации тысяч объектов недвижимости и активов. SETAD управляет коммерческими предприятиями и благотворительными фондами на миллиарды долларов и является одним из крупнейших государственных конгломератов Ближнего Востока, работающим в сферах от страхования до энергетики и телекоммуникаций. Зарубежная сеть его сына куда скромнее, и ее назначение остается не до конца понятным. Если она создавалась как резервный фонд на случай вынужденного отъезда семьи из Ирана, то решение британских властей ввести санкции против Ансари и заморозить его активы серьезно осложнило ситуацию. Bloomberg удалось отследить более десятка объектов недвижимости в Лондоне, связанных с этой сетью. Один из домов на Бишопс‑авеню оформлен на имя Ансари. Другие принадлежат компании Birch Ventures, где, согласно данным британского реестра, Ансари является единственным бенефициарным владельцем. «Все очевиднее, что приближенные к иранскому руководству вложили значительные средства в Великобританию, — говорит Бен Коудок, старший руководитель отдела расследований британского подразделения Transparency International, отслеживающего активы иранской политической и деловой элиты. — Наш рынок недвижимости не должен превращаться в сейф для людей, поддерживающих репрессивные режимы».

Фотографии с похорон отца Ансари в июне 2025 года подчеркивают, что семья сохраняет тесные связи с иранским руководством: среди присутствующих были родственники и давние советники верховного лидера. Сеть Ансари и Машали также владеет пятизвездочными отелями — как во Франкфурте, что привлекло внимание местных властей, так и на солнечном юго‑западном побережье Майорки. Согласно данным реестра недвижимости, пентхаус в Four Seasons Private Residences в Торонто был продан за 10,5 миллиона канадских долларов (7,7 миллиона долларов США) в 2020 году, а часть здания в Париже — в 2023‑м. «Иранское правительство пытается закрепиться в финансовой системе Германии, — говорит Наргиз Эскандари‑Грюнберг, заместитель мэра Франкфурта, родившаяся в Тегеране и известная критикой иранского руководства. — Они злоупотребляют нашей системой». Отель Hilton Frankfurt Gravenbruch на юге города располагает спа‑центром, загородным клубом и двумя бальными залами. В заявлении, посвященном ребрендингу под брендом Hilton в 2024 году, американская сеть подчеркнула богатую историю отеля, где останавливались мировые знаменитости и главы государств. Согласно финансовым документам и заявлению Hilton, Машали указан как управляющий директор Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft mbH, владеющей отелем с 2011 года. В 2024 году компания заключила с Hilton соглашение об управлении объектом.