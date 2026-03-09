В Баку без осадков

В Баку и на Апшеронском полуострове 10 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако в ночь с 9 на 10 марта в отдельных местах возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление повысится до 779 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

В ряде районов Азербайджана пройдут кратковременные дожди, в горной местности ожидается снег. Ночью и утром в некоторых восточных регионах осадки могут принять интенсивный характер. Ближе к вечеру дожди постепенно прекратятся. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.