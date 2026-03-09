USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
В Баку без осадков

13:33 481

В Баку и на Апшеронском полуострове 10 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако в ночь с 9 на 10 марта в отдельных местах возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление повысится до 779 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

В ряде районов Азербайджана пройдут кратковременные дожди, в горной местности ожидается снег. Ночью и утром в некоторых восточных регионах осадки могут принять интенсивный характер. Ближе к вечеру дожди постепенно прекратятся. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1087
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 772
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 983
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1663
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1681
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9923
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3218
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6218
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6973
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3302
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4772

