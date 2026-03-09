USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Сербия запретила экспорт бензина и дизеля

13:41 533

Правительство Сербии на внеочередном заседании приняло решение временно запретить экспорт нефти и всех нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, чтобы предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке.

Как сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, ограничение распространяется на дизельное топливо, бензин и нефть.

«Запрет распространяется на экспорт дизеля, бензина и нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего мы будем принимать дальнейшие решения. Суть этой меры - защита внутреннего рынка от дефицита и скачка цен на фоне глобальных потрясений на мировом рынке», - отметила она.

«Сербия - страна, где граждане платят за нефтепродукты меньше их реальной биржевой цены, и государство делает все, чтобы защитить граждан и экономику», - добавила Джедович-Ханданович.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1090
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 776
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 985
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1665
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1685
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9926
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3219
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6218
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6973
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3303
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4774

