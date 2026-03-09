Сербия запретила экспорт бензина и дизеля

Правительство Сербии на внеочередном заседании приняло решение временно запретить экспорт нефти и всех нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, чтобы предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке.

Как сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, ограничение распространяется на дизельное топливо, бензин и нефть.

«Запрет распространяется на экспорт дизеля, бензина и нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего мы будем принимать дальнейшие решения. Суть этой меры - защита внутреннего рынка от дефицита и скачка цен на фоне глобальных потрясений на мировом рынке», - отметила она.

«Сербия - страна, где граждане платят за нефтепродукты меньше их реальной биржевой цены, и государство делает все, чтобы защитить граждан и экономику», - добавила Джедович-Ханданович.