Иранцам пригрозили конфискацией имущества

Тегеран пригрозил иранцам, находящимся за рубежом, конфискацией имущества за поддержку США и Израиля. Об этом сообщает Reuters.

«Предупреждение вынесено тем иранцам за рубежом, которые так или иначе симпатизируют, поддерживают или сотрудничают с врагом. Им грозит конфискация всего имущества и другие предусмотренные законом наказания», — заявили в Генпрокуратуре Ирана.

Заявление прозвучало на фоне массовых акций диаспоры в Европе и США, где многие праздновали гибель аятоллы Али Хаменеи и приветствовали военную кампанию против Тегерана.