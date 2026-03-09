USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранцам пригрозили конфискацией имущества

13:50 1557

Тегеран пригрозил иранцам, находящимся за рубежом, конфискацией имущества за поддержку США и Израиля. Об этом сообщает Reuters.

«Предупреждение вынесено тем иранцам за рубежом, которые так или иначе симпатизируют, поддерживают или сотрудничают с врагом. Им грозит конфискация всего имущества и другие предусмотренные законом наказания», — заявили в Генпрокуратуре Ирана.

Заявление прозвучало на фоне массовых акций диаспоры в Европе и США, где многие праздновали гибель аятоллы Али Хаменеи и приветствовали военную кампанию против Тегерана.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1095
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 780
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 991
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1667
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1686
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9928
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3219
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6221
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6973
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3304
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4775

