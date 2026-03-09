USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Пашинян созвал Совбез

14:06 1687

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник заседание Совета безопасности страны, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также ход выполнения данных премьером поручений.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1098
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 783
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 995
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1669
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1688
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9930
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3221
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6222
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6973
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3304
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4779
