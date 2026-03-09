Пашинян созвал Совбез

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник заседание Совета безопасности страны, об этом сообщают армянские СМИ.
В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также ход выполнения данных премьером поручений.
