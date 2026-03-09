Путин поздравил Моджтабу

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также подтвердил «неизменную поддержку» Москвы и солидарность с народом Ирана, отметив, что Россия останется надежным партнером Исламской Республики.