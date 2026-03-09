В Европарламенте ждут выступления Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду выступит в Страсбурге в Европарламенте, сообщается на сайте законодательного и представительного органа Европейского союза (ЕС).

«Выступление Пашиняна состоится накануне парламентских выборов в Армении 7 июня 2026 года, которые, как ожидается, определят дальнейший путь развития быстро меняющихся отношений страны с ЕС и мирного процесса с соседним Азербайджаном. Правительство Армении привержено достижению прочного мира с Баку и нормализации отношений с Турцией, сближению с Западом и возможному будущему вступлению в ЕС», - говорится в сообщении законодательного органа ЕС.

Также отмечается, что «в настоящее время Европейский союз ведет диалог с Арменией по либерализации визового режима, а на 5 мая запланирован специальный саммит ЕС- Армения».

Это второе выступление Пашиняна в Европарламенте после предыдущего визита в 2023 году.