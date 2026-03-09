USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

В Европарламенте ждут выступления Пашиняна

14:16

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду выступит в Страсбурге в Европарламенте, сообщается на сайте законодательного и представительного органа Европейского союза (ЕС).

«Выступление Пашиняна состоится накануне парламентских выборов в Армении 7 июня 2026 года, которые, как ожидается, определят дальнейший путь развития быстро меняющихся отношений страны с ЕС и мирного процесса с соседним Азербайджаном. Правительство Армении привержено достижению прочного мира с Баку и нормализации отношений с Турцией, сближению с Западом и возможному будущему вступлению в ЕС», - говорится в сообщении законодательного органа ЕС.

Также отмечается, что «в настоящее время Европейский союз ведет диалог с Арменией по либерализации визового режима, а на 5 мая запланирован специальный саммит ЕС- Армения».

Это второе выступление Пашиняна в Европарламенте после предыдущего визита в 2023 году.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу
14:14
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке обновлено 14:35
14:35
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы?
04:37
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром обновлено 12:39
12:39
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19

