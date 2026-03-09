USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Украина обошла Россию и стала номером один

14:21

Украина вышла на первое место в мире по импорту оружия в 2021-2025 годах. Между тем экспорт РФ упал почти втрое за этот период. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно отчету, в течение последних пяти лет Украина стала крупнейшим получателем вооружений в мире, на которую приходится 9,7% от общего объема глобального импорта.

В рейтинге крупнейших импортеров оружия после Украины следуют Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан. SIPRI отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина получила вооружение по меньшей мере от 36 стран.

ТОП-3 крупнейших поставщиков вооружения Украине возглавили США. Они - безусловный лидер, обеспечивший 41% всех поставок. Германия заняла второе место с долей 14%. Польша замыкает тройку ключевых партнеров с показателем 9,4%.

Аналитики отмечают, что в 2025 году объемы поставок несколько снизились по сравнению с пиковыми 2023-2024 годами. Это связано с уменьшением американской помощи и ростом секретности вокруг передачи определенных видов вооружений.

В то же время 25 стран мира заключили соглашения с США о закупке ракет ПВО и авиабомб специально для нужд ВСУ.

Мировой экспорт оружия

В мировом экспорте оружия за этот период лидерами остаются США, Франция, Россия, Германия и Китай, которые вместе обеспечили около 70% всех поставок.

При этом роль Германии на рынке оружия возросла, она обошла Китай и стала четвертым крупнейшим экспортером. Значительная часть немецких поставок (примерно 24%) была направлена именно в Украину.

Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 1109
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 792
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 1008
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 1676
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 1695
В Генштабе Ирана грозят Америке
В Генштабе Ирана грозят Америке видео; обновлено 14:35
14:35 9937
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху
Уиткофф и Кушнер передумали по поводу Нетаньяху обновлено 13:14
13:14 3224
Нефть взлетела, рынки рухнули
Нефть взлетела, рынки рухнули обновлено 12:18
12:18 6223
А куда исчезли хуситы?
А куда исчезли хуситы? наш комментарий; все еще актуально
04:37 6974
Турция «поиграла мускулами» над Кипром
Турция «поиграла мускулами» над Кипром видео; обновлено 12:39
12:39 3308
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
В Дубае массово отдают питомцев на усыпление
11:19 4786

