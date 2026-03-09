Лукашенко: Африка – это будущее, а доллар «никому не нужен»

По сообщению БелТА, министр доложил Лукашенко об итогах своих визитов в страны Африки - Того и Гану.

На что Лукашенко сказал, что часто приводит Оман в качестве примера: «С территории Омана можно работать на всю Восточную Африку. Тем более, у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. При нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен…»

Президент Беларуси считает, что Африка – «это будущее». «Надо помнить, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное».