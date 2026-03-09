USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Явление Моджтабы народу

обновлено 15:20
15:20 1117

Избранный накануне верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи в течение нескольких часов должен выступить со своей первой публичной речью, сообщают иранские государственные СМИ.

Это будет его первое обращение после назначения новым лидером исламской республики.

* * * 14:43

После назначения Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана иранское государственное телевидение и Совет экспертов Ирана начали называть его «аятоллой» — одним из высших духовных титулов в шиитском исламе, сообщает Associated Press.

До назначения его рангом был худжат-аль-ислам («доказательство ислама») — почетный титул в шиитском исламе, присваиваемый богословам среднего уровня, который на ступень ниже звания аятоллы.

Подобная ситуация уже происходила ранее: его отец, Али Хаменеи, также получил титул аятоллы после назначения верховным лидером в 1989 году.

