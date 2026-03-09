USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Саудовская Аравия в гневе и предупреждает

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением, в котором обвиняет Иран в агрессии против государств Персидского залива.

«Если атаки продолжатся, Иран столкнется с самыми серьезными дипломатическими, экономическими и стратегическими последствиями. Именно он проиграет больше всего», – сообщил МИД королевства, заявляя о праве Саудовской Аравии на предотвращение агрессии, защиту суверенитета и граждан страны.

«Удары по гражданским аэропортам и нефтяной инфраструктуре свидетельствуют, что Иран готов угрожать безопасности и стабильности, нагло попирая все международные нормы», – говорится в заявлении.

Заявление Саудовской Аравии прозвучало после новой атаки беспилотника, предположительно направленной на крупное нефтяное месторождение Шайба.

Накануне стало известно, что Госдепартамент США распорядился об обязательном выезде американских дипломатов и сотрудников из Саудовской Аравии. Речь идет о первом обязательном распоряжении об отъезде, объявленном Госдепом США в Саудовской Аравии с начала войны.

