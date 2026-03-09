USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
«Холодный ответ» в Арктике

15:12 362

Североатлантический альянс 9 марта начал военные учения в Арктике, на этот раз больше внимания уделят роли гражданского населения в поддержке военных, сообщает Reuters.

Учения под названием «Холодный ответ» продлятся до 19 марта. Военные сосредоточатся на защите альянса в Арктике, где члены НАТО Норвегия и Финляндия граничат с Россией.

В «Холодном ответе» примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая США (ожидается около 4 тысяч военнослужащих) и Данию.

Эти учения стали частью миссии НАТО «Арктический страж», которую начали с целью разрядки напряженности с американским президентом Дональдом Трампом относительно Гренландии.

