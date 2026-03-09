Азербайджану выражают солидарность

Согласно информации, министры обсудили «текущую ситуацию в области безопасности в регионе и влияние растущей напряженности на Ближнем Востоке на региональную и глобальную безопасность».

Министр иностранных Германии Йоханн Вадефуль 9 марта позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову, стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу атак беспилотников, совершенных Ираном против Азербайджана, осудил эти атаки и выразил солидарность с Азербайджаном. Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку в эвакуации граждан Германии из Ирана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-германских двусторонних отношений.

У министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова также состоялся телефонный разговор с госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути. Основной темой беседы стала нарастающая военная эскалация на Ближнем Востоке.

Отмечается, что британская сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотников со стороны Ирана и подчеркнула недопустимость угроз, направленных против гражданской инфраструктуры и безопасности населения Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил, что подобные действия способствуют дальнейшему росту напряженности в регионе, и подчеркнул, что Баку принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.