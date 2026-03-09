USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Крупнейший в мире экспортер сокращает добычу нефти

15:55 1646

Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи, так как из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища нефти в стране могут вскоре заполниться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире: королевство добывает около 10 млн баррелей в сутки и экспортирует порядка 7 млн б/с. Ранее о снижении добычи объявили ОАЭ, Кувейт и Ирак.

Проход судов по Ормузскому проливу практически полностью заблокирован Ираном в ответ на удары по стране со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Через пролив проходит около 20% мировых потоков нефти.

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1677
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1825
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2687
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7324
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5078
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2347
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4259
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3690
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3508
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3257
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3404

