Крупнейший в мире экспортер сокращает добычу нефти

Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи, так как из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища нефти в стране могут вскоре заполниться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире: королевство добывает около 10 млн баррелей в сутки и экспортирует порядка 7 млн б/с. Ранее о снижении добычи объявили ОАЭ, Кувейт и Ирак.

Проход судов по Ормузскому проливу практически полностью заблокирован Ираном в ответ на удары по стране со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Через пролив проходит около 20% мировых потоков нефти.