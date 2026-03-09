USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Иран атаковал Турцию. Реакция офиса Эрдогана

обновлено 16:27
16:27 4752

Глава управления по связям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением на фоне инцидента с баллистической ракетой, запущенной из Ирана.

Он подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации и уже привела в действие необходимые меры безопасности. По его словам, государственные структуры действуют в полной координации, а возможности Турции по защите своего воздушного пространства и границ находятся «на самом высоком уровне».

Дуран также призвал все стороны, прежде всего Иран, воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу региональную безопасность и безопасность мирных жителей. Он отметил, что крайне важно не допустить дальнейшей эскалации и расширения конфликта.

* * * 16:04

Баллистический боеприпас, запущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье, сообщает CNN Türk.

Некоторые фрагменты боеприпаса упали на пустующие земельные участки в Газиантепе. Как заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, инцидент произошел в районе Шахинбей города Газиантеп, жертв и пострадавших нет. По его словам, все профильные ведомства, включая Министерство национальной обороны, действуют в полной координации. Возможности страны по защите воздушного пространства и границ находятся на самом высоком уровне.

«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны, будут решительно и без колебаний приняты все необходимые меры. Напоминаем, что соблюдение предупреждений Турции в этом вопросе отвечает интересам всех сторон», - передает CNN Türk заявление властей.  

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1680
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1827
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2688
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7325
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5078
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2349
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4260
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3691
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3509
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3258
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3405

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1680
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1827
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2688
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7325
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5078
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2349
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4260
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3691
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3509
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3258
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3405
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться