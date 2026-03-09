Иран атаковал Турцию. Реакция офиса Эрдогана

Глава управления по связям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением на фоне инцидента с баллистической ракетой, запущенной из Ирана.
Он подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации и уже привела в действие необходимые меры безопасности. По его словам, государственные структуры действуют в полной координации, а возможности Турции по защите своего воздушного пространства и границ находятся «на самом высоком уровне».
Дуран также призвал все стороны, прежде всего Иран, воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу региональную безопасность и безопасность мирных жителей. Он отметил, что крайне важно не допустить дальнейшей эскалации и расширения конфликта.
* * * 16:04
Баллистический боеприпас, запущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье, сообщает CNN Türk.
Некоторые фрагменты боеприпаса упали на пустующие земельные участки в Газиантепе. Как заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, инцидент произошел в районе Шахинбей города Газиантеп, жертв и пострадавших нет. По его словам, все профильные ведомства, включая Министерство национальной обороны, действуют в полной координации. Возможности страны по защите воздушного пространства и границ находятся на самом высоком уровне.
«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны, будут решительно и без колебаний приняты все необходимые меры. Напоминаем, что соблюдение предупреждений Турции в этом вопросе отвечает интересам всех сторон», - передает CNN Türk заявление властей.