Иран атаковал Турцию. Реакция офиса Эрдогана

Глава управления по связям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением на фоне инцидента с баллистической ракетой, запущенной из Ирана.

Он подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации и уже привела в действие необходимые меры безопасности. По его словам, государственные структуры действуют в полной координации, а возможности Турции по защите своего воздушного пространства и границ находятся «на самом высоком уровне».

Дуран также призвал все стороны, прежде всего Иран, воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу региональную безопасность и безопасность мирных жителей. Он отметил, что крайне важно не допустить дальнейшей эскалации и расширения конфликта.