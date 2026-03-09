Хуситы включаются в войну

Иранское агентство Fars цитирует высокопоставленного представителя йеменских хуситов, сообщившего, что группировка «Ансар Аллах» присоединяется к ведущимся Ираном военным действиям. «Мы готовим врагу сюрпризы», – заявил он.

Отметим, что впервые о присоединении к военным действиям хуситы объявили еще 28 февраля – в день начала войны. На данный момент конкретных мер за этим не последовало.

8 марта «Ансар Аллах» выступила с заявлением, в котором приветствовала избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана. В нем решение Совета экспертов называлось «новой победой исламской революции и оглушительным ударом по врагам Ирана».