Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Хуситы включаются в войну

16:10 2689

Иранское агентство Fars цитирует высокопоставленного представителя йеменских хуситов, сообщившего, что группировка «Ансар Аллах» присоединяется к ведущимся Ираном военным действиям. «Мы готовим врагу сюрпризы», – заявил он.

Отметим, что впервые о присоединении к военным действиям хуситы объявили еще 28 февраля – в день начала войны. На данный момент конкретных мер за этим не последовало.

8 марта «Ансар Аллах» выступила с заявлением, в котором приветствовала избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана. В нем решение Совета экспертов называлось «новой победой исламской революции и оглушительным ударом по врагам Ирана».

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1683
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1828
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2690
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7329
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5078
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2349
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4261
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3693
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3509
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3258
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3407

