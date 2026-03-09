USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Украинские технологии для американских беспилотников

Сыновья президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, поддержат инвестициями новую компанию по производству дронов Powerus. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Powerus призвана удовлетворить растущий со стороны Пентагона спрос и заполнить нишу, которая образовалась после запрета на ввоз в США новых китайских беспилотников. Powerus заявила, что планирует приобрести украинские технологии для производства беспилотников и продать их американским военным.

Представители Powerus рассказали, что компания объединяется с публичной холдинговой компанией, владеющей полями для гольфа, которую поддерживают Трампы. В результате обратного слияния Powerus в ближайшие месяцы будет торговаться на фондовой бирже Nasdaq. В числе инвесторов сделки – одна из инвестиционных компаний Трампа American Ventures и Unusual Machines (UMAC), компания по производству компонентов для дронов, акционером и членом консультативного совета которой является Дональд Трамп-младший. Powerus также является клиентом Unusual Machines. В сделку вовлечен и инвестиционный банк Dominari Securities, поддерживаемый братьями Трамп.

4 марта Reuters со ссылкой на пять источников сообщал о планах администрации президента США провести переговоры с руководителями крупнейших американских оборонных подрядчиков насчет ускорения производства оружия. По данным агентства, Пентагон работает над пополнением запасов после атак на Иран и ряда других недавних военных операций.

