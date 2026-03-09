50 самолетов с оружием для Израиля

Израиль за время проведения военных операций против Ирана и Ливана принял около 50 грузовых самолетов с экстренными военными поставками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

В общей сложности за 10 дней в Израиль было доставлено более 1 000 тонн различных грузов военного назначения, включая вооружения, оборудование, боеприпасы разных видов, сказали в министерстве. Все это было передано израильской армии, отмечается в заявлении ведомства.

В тексте не указывается, из каких стран доставлены грузы, но отмечается, что за организацию поставок отвечают в том числе представительства Минобороны Израиля в США и Германии. Ожидается, что в ближайшее время масштабы этих поставок увеличатся, добавили в министерстве.