USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

50 самолетов с оружием для Израиля

16:41 1831

Израиль за время проведения военных операций против Ирана и Ливана принял около 50 грузовых самолетов с экстренными военными поставками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

В общей сложности за 10 дней в Израиль было доставлено более 1 000 тонн различных грузов военного назначения, включая вооружения, оборудование, боеприпасы разных видов, сказали в министерстве. Все это было передано израильской армии, отмечается в заявлении ведомства.

В тексте не указывается, из каких стран доставлены грузы, но отмечается, что за организацию поставок отвечают в том числе представительства Минобороны Израиля в США и Германии. Ожидается, что в ближайшее время масштабы этих поставок увеличатся, добавили в министерстве.

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1688
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1835
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2693
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7338
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5079
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2352
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4264
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3697
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3515
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3259
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3409

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1688
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1835
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2693
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7338
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5079
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2352
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4264
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3697
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3515
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3259
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться