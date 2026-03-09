USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией

16:47 1837

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с ракетной атакой на территорию Турецкой Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем ракетную атаку, совершенную против территории Турецкой Республики и нейтрализованную над Газиантепом. Подобные действия представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности и являются недоспустимыми. Выражаем полную солидарность с братской Турецкой Республикой. Поддерживаем усилия правительства Турции по обеспечению безопасности ее населения и территории. Азербайджан стоит рядом с Турцией», - подчеркивается в заявлении Министерства обороны.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, базирующиеся в Восточном Средиземноморье, сбили в воздушном пространстве страны баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана.

