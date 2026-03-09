Пехлеви обратился к военным Ирана: «Сложите оружие...»

Военная кампания США и Израиля против Корпуса стражей исламской революции и «инфраструктуры террора» исламской республики пользуется широкой поддержкой среди иранцев, считает наследный принц Реза Пехлеви.

В сообщении в соцсети X он написал, что иранские власти используют мирных жителей в качестве «живого щита», назвав это «преступлением против человечности». Он добавил, что защита гражданского населения и жизненно важной национальной инфраструктуры Ирана должна оставаться приоритетом.

Обращаясь напрямую к вооруженным силам Ирана, Пехлеви призвал их перейти на сторону народа. «Сложите оружие и присоединяйтесь к народу. Если вы это сделаете, для вас найдется место в свободном Иране», — написал он.