Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Пехлеви обратился к военным Ирана: «Сложите оружие...»

16:59 1235

Военная кампания США и Израиля против Корпуса стражей исламской революции и «инфраструктуры террора» исламской республики пользуется широкой поддержкой среди иранцев, считает наследный принц Реза Пехлеви.

В сообщении в соцсети X он написал, что иранские власти используют мирных жителей в качестве «живого щита», назвав это «преступлением против человечности». Он  добавил, что защита гражданского населения и жизненно важной национальной инфраструктуры Ирана должна оставаться приоритетом.

Обращаясь напрямую к вооруженным силам Ирана, Пехлеви призвал их перейти на сторону народа. «Сложите оружие и присоединяйтесь к народу. Если вы это сделаете, для вас найдется место в свободном Иране», — написал он.

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1693
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1839
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2697
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7344
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5081
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2352
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4269
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3702
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3515
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3260
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3412

