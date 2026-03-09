Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хусейну Хаменеи в связи с назначением его на этот пост, сообщает официальный сайт главы государства.

В письме глава государства вновь выразил соболезнования в связи с трагической кончиной отца Моджтабы Хусейна Хаменеи — Сеида Али Хаменеи.

«Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исторически основываются на воле наших народов, которые жили в условиях добрососедства и дружбы. Выражаю надежду, что мы будем прилагать совместные усилия для развития межгосударственных связей в русле взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов.

Еще раз поздравляю Вас с этим высоким назначением и желаю дружественному и братскому народу Ирана мира и благополучия», - говорится в поздравлении президента Азербайджана.