Катар и Эмираты отбиваются от иранских атак

«Министерство обороны объявляет, что вооруженные силы отразили ракетную атаку, направленную на Государство Катар», - говорится в заявлении ведомства.

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в понедельник их системы ПВО перехватили 12 баллистических ракет и 17 беспилотников в ходе продолжающихся иранских атак. Министерство обороны сообщило об обнаружении 15 баллистических ракет, 12 из которых были уничтожены, три упали в море. Из 18 обнаруженных беспилотников 17 были перехвачены, один упал на территории страны.

С начала атак ОАЭ сообщили об обнаружении 253 баллистических ракет — 233 уничтоженных, 18 упавших в море и двух упавших на территорию страны;1440 иранских беспилотников, из которых 1359 были перехвачены, 81 упал на их территорию. Было также обнаружено и уничтожено восемь крылатых ракет.

Министерство заявило, что в результате нападений погибли четыре гражданина Пакистана, Непала и Бангладеш,117 человек получили ранения, в том числе граждане более чем 20 стран.