Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Катар и Эмираты отбиваются от иранских атак

Вооруженные силы Катара успешно перехватили ракеты, выпущенные по территории Эмирата. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Министерство обороны объявляет, что вооруженные силы отразили ракетную атаку, направленную на Государство Катар», - говорится в заявлении ведомства.

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в понедельник их системы ПВО перехватили 12 баллистических ракет и 17 беспилотников в ходе продолжающихся иранских атак. Министерство обороны сообщило об обнаружении 15 баллистических ракет, 12 из которых были уничтожены, три упали в море. Из 18 обнаруженных беспилотников 17 были перехвачены, один упал на территории страны.

С начала атак ОАЭ сообщили об обнаружении 253 баллистических ракет — 233 уничтоженных, 18 упавших в море и двух упавших на территорию страны;1440 иранских беспилотников, из которых 1359 были перехвачены, 81 упал на их территорию. Было также обнаружено и уничтожено восемь крылатых ракет.

Министерство заявило, что в результате нападений погибли четыре гражданина Пакистана, Непала и Бангладеш,117 человек получили ранения, в том числе граждане более чем 20 стран.

