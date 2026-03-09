USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

11 стран просят у Украины помощи

17:37 878

Украине поступило 11 запросов от государств Европы, Ближнего Востока и США о помощи в противодействии ударным беспилотникам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки.

«Проанализировали основные перспективы войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Подробно рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны — в противодействии «шахедам» и другим подобным вызовам», — заявил президент Украины.

По его словам, на данный момент «есть 11 запросов от стран-соседей Ирана, европейских государств и Америки» — «заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке».

«На часть запросов мы ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой», — добавил он, не назвав страны и другие детали помощи.

В интервью The New York Times Зеленский заявил, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании, власти США это не комментировали.

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1703
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1845
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2704
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7357
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5083
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2357
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4275
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3707
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3520
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3263
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3414

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 1703
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 1845
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 2704
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 7357
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы»
В Израиле заявили: «Война в Ливане до разгрома «Хезболлы» видео; обновлено 15:48
15:48 5083
Азербайджану выражают солидарность
Азербайджану выражают солидарность
15:35 2357
Явление Моджтабы народу
Явление Моджтабы народу обновлено 15:20
15:20 4275
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
Саудовская Аравия в гневе и предупреждает
15:06 3707
США эвакуируют дипломатов из Турции
США эвакуируют дипломатов из Турции
14:56 3520
Путин поздравил Моджтабу
Путин поздравил Моджтабу ФОТО
14:14 3263
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
14:06 3414
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться