11 стран просят у Украины помощи

Украине поступило 11 запросов от государств Европы, Ближнего Востока и США о помощи в противодействии ударным беспилотникам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки.

«Проанализировали основные перспективы войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Подробно рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны — в противодействии «шахедам» и другим подобным вызовам», — заявил президент Украины.

По его словам, на данный момент «есть 11 запросов от стран-соседей Ирана, европейских государств и Америки» — «заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке».

«На часть запросов мы ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой», — добавил он, не назвав страны и другие детали помощи.

В интервью The New York Times Зеленский заявил, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании, власти США это не комментировали.