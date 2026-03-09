Война у ворот: азиатские миллиарды бегут из Дубая

Состоятельные граждане стран Азии решили отложить переезд в Дубай и рассматривают возможность сокращения активов на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей инвестиционных компаний.

В последние годы Дубай превратился в один из ключевых центров накопления капитала для предпринимателей и состоятельных семей из Азии, пишет агентство. Однако продолжающееся противостояние США и Израиля с Ираном поставило под сомнение репутацию города как безопасной финансовой и инвестиционной гавани.

По оценке Boston Consulting Group, в 2024 году ОАЭ оказались среди наиболее быстрорастущих мировых центров притока финансовых активов. Существенную роль в этом сыграло именно «азиатское богатство», указывает Bloomberg. В консалтинговой компании M/HQ в Дубае подсчитали, что выходцы из стран Азии контролируют около четверти из более 2270 фондов, зарегистрированных в ОАЭ.

Теперь инвесторы из Азии пересматривают свои планы и, вероятно, возвращают часть средств в Гонконг или Сингапур, рассказал Bloomberg генеральный директор гонконгской компании Annum Capital Ник Сяо. Глава Enness Global Ислей Робинсон в то же время предположил, что подобные шаги могут носить лишь превентивный характер.

При этом некоторые собеседники агентства считают, что, несмотря на обострение ситуации, развитая инфраструктура и эффективная система управления в ОАЭ позволят стране достаточно быстро восстановиться и, возможно, даже укрепить статус надежного финансового центра.

Израиль и США наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. В ответ Тегеран начал атаки на Израиль, а также на американские военные базы в арабских странах, среди которых оказались и ОАЭ. Помимо военной инфраструктуры, были повреждены и гражданские объекты – отель «Бурдж-аль-Араб» и аэропорт в Дубае. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его страна находится в состоянии войны.