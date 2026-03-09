Американские B-52 садятся в Британии: Лондон готовит удар по Ирану

Три американских стратегических бомбардировщика B-52 приземлились на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщают британские СМИ.



Разрешение на использование базы для «оборонительных» действий против иранских ракетных объектов дал премьер-министр Кир Стармер.

Тем временем Telegraph сообщает, что британский авианосец HMS Prince of Wales переведен в режим повышенной боеготовности, а экипаж получил указание быть готовым к выходу в море в течение пяти дней.

Из-за дефицита крупных кораблей в составе Королевского флота сопровождение авианосца, вероятно, обеспечат союзники по НАТО – США, а также Франция и другие европейские страны, говорится в публикации. В настоящее время в британском флоте к выполнению боевых задач готовы лишь эсминец Dragon, а также фрегаты Somerset и St Albans, тогда как остальные суда находятся на ремонте или имеют технические неисправности.

Если Prince of Wales будет направлен в восточную часть Средиземного моря, прикрытие ему может обеспечить французский авианосец Charles de Gaulle, который вошел в этот регион несколько дней назад. Кроме того, к операции могут подключиться военные корабли Испании, Германии, Италии, Греции и Турции.

HMS Prince of Wales – авианосец класса «Куин Элизабет», входящий в состав Королевского военно-морского флота Великобритании. Корабль способен нести до 48 многоцелевых истребителей-невидимок F-35B Lightning II, а также вертолеты Merlin, предназначенные для раннего радиолокационного обнаружения и противолодочной борьбы. Авианосец также оснащен системой ближнего боя Mark 15 Phalanx, автоматическими малокалиберными пушками и шестиствольными пулеметами.