Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Американские B-52 садятся в Британии: Лондон готовит удар по Ирану

видео
18:19 1396

Три американских стратегических бомбардировщика B-52 приземлились на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщают британские СМИ.

Разрешение на использование базы для «оборонительных» действий против иранских ракетных объектов дал премьер-министр Кир Стармер.

Тем временем Telegraph сообщает, что британский авианосец HMS Prince of Wales переведен в режим повышенной боеготовности, а экипаж получил указание быть готовым к выходу в море в течение пяти дней.

Из-за дефицита крупных кораблей в составе Королевского флота сопровождение авианосца, вероятно, обеспечат союзники по НАТО – США, а также Франция и другие европейские страны, говорится в публикации. В настоящее время в британском флоте к выполнению боевых задач готовы лишь эсминец Dragon, а также фрегаты Somerset и St Albans, тогда как остальные суда находятся на ремонте или имеют технические неисправности.

Если Prince of Wales будет направлен в восточную часть Средиземного моря, прикрытие ему может обеспечить французский авианосец Charles de Gaulle, который вошел в этот регион несколько дней назад. Кроме того, к операции могут подключиться военные корабли Испании, Германии, Италии, Греции и Турции.

HMS Prince of Wales – авианосец класса «Куин Элизабет», входящий в состав Королевского военно-морского флота Великобритании. Корабль способен нести до 48 многоцелевых истребителей-невидимок F-35B Lightning II, а также вертолеты Merlin, предназначенные для раннего радиолокационного обнаружения и противолодочной борьбы. Авианосец также оснащен системой ближнего боя Mark 15 Phalanx, автоматическими малокалиберными пушками и шестиствольными пулеметами. 

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8244
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5102
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 254
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 134
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 248
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1059
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1884
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3591
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3222
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4231
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9944

