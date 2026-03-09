В Персидском заливе воздушная зона дозаправки истребителей США

ВВС США организовали над северной частью Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей, выполняющих боевые миссии в небе Ирана. Это следует из данных портала Itamilradar.

Американские самолеты-заправщики курсируют по кругу вблизи побережья Саудовской Аравии в режиме ожидания истребителей, которые после дозаправки могут проводить операции по поиску и уничтожению целей в глубине Ирана.

В зону дозаправки ежедневно вылетают 5-7 американских самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, что свидетельствует о масштабе авиационных операций, проводимых в регионе.

ВВС США значительно нарастили количество воздушных танкеров, размещенных в Израиле. По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время в аэропорту Бен-Гурион базируются 24 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и 9 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.