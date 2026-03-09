USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

В Персидском заливе воздушная зона дозаправки истребителей США

18:28 914

ВВС США организовали над северной частью Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей, выполняющих боевые миссии в небе Ирана. Это следует из данных портала Itamilradar.

Американские самолеты-заправщики курсируют по кругу вблизи побережья Саудовской Аравии в режиме ожидания истребителей, которые после дозаправки могут проводить операции по поиску и уничтожению целей в глубине Ирана.

В зону дозаправки ежедневно вылетают 5-7 американских самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, что свидетельствует о масштабе авиационных операций, проводимых в регионе.

ВВС США значительно нарастили количество воздушных танкеров, размещенных в Израиле. По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время в аэропорту Бен-Гурион базируются 24 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и 9 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8247
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5102
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 258
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 138
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 251
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1059
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1885
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3593
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3222
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4231
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9945

