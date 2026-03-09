USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана

18:33 1886

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» направлена на уничтожение ракетного потенциала Ирана, включая пусковые установки, производственные мощности и военно-морские силы.

«Цели этой миссии ясны, и важно продолжать напоминать американскому народу, почему величайшая армия в мировой истории участвует в этой операции. Она проводится для того, чтобы уничтожить способность этого режима (в Иране) запускать ракеты – как путем уничтожения самих ракет и их пусковых установок, так и путем уничтожения заводов, производящих эти ракеты, а также их военно-морского флота», – заявил госсекретарь.

По его словам, когда данная миссия будет выполнена, мир «станет безопаснее и лучше».

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
20:06 8251
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
14:00 5104
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 261
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 142
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 252
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1061
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1887
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3594
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3222
Хуситы включаются в войну
16:10 4231
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
17:54 9945

