«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана

«Цели этой миссии ясны, и важно продолжать напоминать американскому народу, почему величайшая армия в мировой истории участвует в этой операции. Она проводится для того, чтобы уничтожить способность этого режима (в Иране) запускать ракеты – как путем уничтожения самих ракет и их пусковых установок, так и путем уничтожения заводов, производящих эти ракеты, а также их военно-морского флота», – заявил госсекретарь.

По его словам, когда данная миссия будет выполнена, мир «станет безопаснее и лучше».